صابر الرباعي يتصدر التريند بإعلانه عن هذا الخبر

كتب امير فتحي في الاثنين 28 يونيو 2021 06:50 مساءً - أعلن الفنان التونسي ” صابر الرباعي ” في مقطع فيديو عبر حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” عن عمله الفني الجديد وهي أغنية ” سهرة صباحي ” والتي من المقرر طرحها الفترة المقبلة .
والمفاجأة في الأغنية أنها تأتي بطريقة ” التريو ” حيث يشارك صابرالرباعي في غنائها كلا من الفنان المغربي ” سعد لمجرد ” والمنتج الموسيقي والمغني المغربي ” ريدوان ” .
وظهر صابر الرباعي في الفيديو برفقة ريد وان من داخل الاستوديو من كواليس تحضير الأغنية وهما يغنيان جزء من كلماتها التي تجمع بين اللغتين العربية والإنجليزية .
وكتب في تعليقه على المقطع : ” Trio السهرة صباحي بيني وبين ريدوان وسعد لمجرد ” .
وتفاعل المتابعون تفاعلا واسعا مع هذا الخبر معربين عن سعادتهم بشكل الأغنية وهذه المفاجأة التي يقدمها الثلاثي متنبئين بتحقيقها لنسبة مشاهدة عالية ونجاح كبير عند طرحها .
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