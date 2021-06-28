رانيا محمود ياسين : ” شيء مقزز اوي .. احنا في زمن المسخ “

كتب امير فتحي في الاثنين 28 يونيو 2021 06:50 مساءً - أعربت الفنانة ” رانيا محمود ياسين ” عن إنزعاجها الشديد من التسجيل الصوتي المنسوب لوالد الفنان ” حسام حبيب ” الذي تم تسريبه خلال الساعات القليلة الماضية .

حيث تساءلت رانيا محمود ياسين عن وجه الاستفادة من تسريب هذا التسجيل وما قد يتسبب به من خراب وأزمة بين حسام حبيب وزوجته الفنانة ” شيرين عبد الوهاب ” .

فكتبت في منشور لها عبر حسابها على فيس بوك : ” أنا مش فاهمة إيه الاستفادة من تسريب مكالمة الشخص بيتكلم من وجهة نظره في حياة إبنه اللي ممكن ماتكونش ده وجهة نظر إبنه نفسه .. التسريب ده هيتسبب في خراب البيت ” .

وتابعت : ” لحد إمتي هتفضل السوشيال ميديا تخترق بيوتنا وأسرارنا وحياتنا في الوقت أن الأمور لو ما وصلتش للعامة وللعلن ممكن يبقي في خط رجعة لكل الأطراف لكن الفضايح دي بتخرب البيوت ” .

وأضافت رانيا محمود ياسين قائلة : ” اتقوا الله .. بجد بقي شيء مقزز اوووي .. حقيقي احنا في زمن المسخ ” .