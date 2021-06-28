شكرا لقرائتكم خبر عن هند صبرى تجسد دور سيدة مطلقة ولديها أطفال فى مسلسلها "البحث عن علا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تظهر الفنانة هند صبرى فى دور مطلقة ولديها أطفال من الفنان هانى عادل الذى يجسد دور طليقها فى الحلقات الأولى من مسلسل "البحث عن علا"، وتبدأ هند فى صراعات المرأة المطلقة والمسئولة عن أطفال فى المجتمع المصرى، وتواجه العديد من المواقف الصعبة، وتساندها فى تلك المواقف الفنانة ندى موسى التى تجسد دور صديقتها الأنتيم خلال الأحداث.

وانتهى فريق العمل من تصوير المشاهد الأخيرة من المسلسل الأسابيع الماضية، والمقرر عرضه قريبًا على إحدى المنصات الإلكترونية، كما يدخل المسلسل غرف المونتاج والمكساج استعدادًا لطرحه قريبًا، ويرصد العمل من خلال شخصية علا عبد الصبور التى تجسدها عند صبرى التغييرات الإجتماعية التى طرأت عليها فى الـ10 سنوات الأخيرة.

ويستكشف العمل قصة الدكتورة الصيدلانية علا عبد الصبور التى تعيد اكتشاف أو بالأحرى إعادة اختراع ذاتها فى محاولة لمواكبة تطورات الحياة المتسارعة، إلى جانب مغامراتها لإيجاد التوازن بين مسئولياتها المتعددة مع المحاولات الحالمة للعثور على الحب فى حياتها.

مسلسل "البحث عن علا" بطوله هند صبرى وسوسن بدر وأحمد فؤاد سليم، وهانى عادل ، وندى موسى، ويشارك فيه مجموعة من ضيوف الشرف منهم خالد النبوى ويسرا وشيرين رضا وأخرون من النجوم، والمسلسل مستوحى من شخصيات من تأليف غادة عبد العال وقصة وسيناريو وحوار مها الوزير وغادة عبد العال، وتم التصوير في عدة مواقع بالقاهرة، مع الحفاظ على معايير السلامة لضمان صحة فريق العمل.

هند شاركت خلال موسم رمضان الماضى بمسلسل "هجمة مرتدة" للنجم أحمد عز والذى عرض على قناة دى إم سى، والعمل دراما وطنية من ملفات المخابرات العامة المصرية، من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة أحمد عز، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، علي قنديل.