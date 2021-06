شكرا لقرائتكم خبر عن تشادويك بوسمان وDMX يواصلان حصد الجوائز بالرغم من وفاتهما.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل النجم العالمي تشادويك بوسمان، حصد الجوائز بالرغم من وفاته في أغسطس الماضي، عن عمر يناهز الـ43 عامًا بعد صراع مع مرض سرطان القولون، الذى عانى منه لفترة طويلة ولم يعلن عن محاربته للمرض إلا قبل وفاته بإيام قليلة، بالرغم من تشخيصه عام 2016.

وفى آخر تكريم للنجم العالمي الراحل، حصد جائزة أفضل ممثل في حفل توزيه جوائز الـ BET الذى أقيم أمس، عن دوره الأخير في فيلم، Ma Rainey's Black Bottom الذى طرح خلال اشهر قليلة بعد وفاته، كما حصد مؤخرًا جائزة الجولدن جلوب وجائزة SAG، كأفضل ممثل ليواصل مشوار النجاح حتي بعد رحيله.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن القائمين على حفل BET قاموا بتكريم مغني الراب الراحل DMX بمزيج موسيقي قدمه أقرانه، بعد وفاته في إبريل الماضي عن عمر يناهز الخمسين عاماً بعد نوبة قلبية في منزله.

وذهبت جائزة أفضل فنانة R&B/ بوب لصالح H.E.R، أما أفضل فنان R&B/ بوب فكانت من نصيب كريس براون، وحاز ليل بيبي جائزة أفضل فنان هيب هوب، أما Giveon فخطف جائزة أفضل فنان جديد، ذهبت جائزة أفضل فريق إلى Silk Sonic، وحصلت أغنيتها Good Days على جائزة BET Her، في حين حاز الفنان النيجيري Burna Boy جائزة أفضل عمل دولي، عن فئة أفضل مخرج فيديو موسيقي لهذا العام، حاز كل من برونو مارس وفلورينت ديشارد الجائزة، حاز فيلم Judas And The Black Messiah جائزة أفضل فيلم في حفل توزيع الجوائز، وحصلت أندرا داي جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم The United States vs Billie Holiday، وأخيرًا جائزة المرأة الرياضية لهذا العام كانت ومن دون منازع لصالح لاعبة التنس نعومي أوساكا.