شكرا لقرائتكم خبر عن هشام عباس يطرح أحدث أغانيه "سهرانين الليل" .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم هشام عباس أحدث أغانيه على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" والتي تحمل اسم "سهرانين الليل"، كلمات أمير طعيمة وألحان محمد يحيى وتوزيع كريم عبد الوهاب.

وتقول كلمات الأغنية:

ياسهرانين الليل قلبى أنا مال.. طب قولولى أنا هاعمل أيه

ويلى انا ويل حالى بقى حال .. اه يامين يلايمنى عليه

ليل ياليل ياعين ده اللى الحياه ليل ياليل ياعين

تحلو بيه وبيه كل اللى بحلم بيه

ليل ياليل ياعين واللى بهواه ليل ياليل ياعين

حياخدنى ليه ومين لمس القمر بايديه

ياسهرانين الليل آه قلبى انا مال

طب قولولى انا هاعمل ايه

وقرر النجم هشام عباس ألا يبتعد عن جمهوره ومحبيه فترات طويلة، وأشار بأنه سيعود من وقت لآخر بعمل جديد، وذلك بعد عودته إلى الساحة الغنائية بعد فترة غياب ونجاح ألبومه الأخير "عامل ضجة" الذى طرحه فى نوفمبر الماضى .

وأعرب مؤخرا هشام عباس، عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها على أغنية "زحمة الأيام" التي جمعته بأصدقائه كل من النجم حميد الشاعرى ومصطفى قمر وإيهاب توفيق، مشيرًا إلى أن ردود الأفعال فاقت توقعاته من داخل الوسط الغنائى وخارجه نظرًا للكيميا التي ظهرت على الرباعى.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": كنا نشعر بإحساس عالٍ وصدق أثناء تصوير الكليب الذى بكانا وأحزنا بالدموع على الراحلين الشاعر سامح العجمى والملحن أشرف سالم، حيث كنا نفتكرهم أثناء التصوير بكل حاجة حلوة.

وأشار أن الموزع نديم الشاعرى نجل النجم حميد الشاعرى أضاف على التوزيع آلات موسيقية جعلت الأغنية لها مذاق خاص.

وأكد النجم هشام عباس أوجه الشكر إلى حميد الشاعرى الذى قال لى في آخر لحظة تعالى غنى معانا حيث كان من المفترض أن تجمع الأغنية بينه وبين مصطفى قمر، وبعد ذللك تحدثوا مع إيهاب توفيق ووافق على الفور، والحمد لله الأغنية خرجت بشكل يليق تاريخنا في عالم الغناء .

وقال إنه يشكر كل القائمين على الأغنية بداية من المنتج وشركة الإنتاج التي لم تبخل على العمل بأى شيء، كذلك أيضًا فريق العمل وراء الكاميرات الذى حرص على تقديم كل ماهو مختلف في الأغنية .