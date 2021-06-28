شكرا لقرائتكم خبر عن هزار بايخ.. مقالب صديقات مديحة يسرى كلفتها 10 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعرض الكثير من النجوم للعديد من المقالب خلال مشوارهم الفنى، وتعرض نجوم الزمن الجميل للعديد من المقالب سواء بهدف الانتقام والهزار والسخرية، وكان من بين الفنانين الذين كانوا يتعرضون للعديد من المقالب الفنانة الكبيرة مديحة يسرى.

وكتبت عن بعض المقالب التى واجهتها فى بداية مشوارها الفنى فى مقال نشرته مجلة الكواكب عام 1959 تحت عنوان "مقلب حامى" حكت خلاله بعض المقالب التى تعرضت لها من صديقة مقربة كانت زميلتها فى المدرسة وتميزت بالذكاء وكانت تحترف تدبير المقالب التى تقع ضحيتها سمراء النيل.

وقالت مديحة يسرى إنها عندما قامت بأول بطولة فى مشوارها الفنى أرادت صديقتها أن تحتفل بها على طريقتها الخاصة ، واتفقت مع عدد من زميلات مديحة يسرى فى المدرسة واللاتى أردن الاحتفال بصديقتهن على أن ينظمن حفلة فى بيت إحداهن للاحتفال بالنجمة الجديدة ، وبالفعل أعددن الحفلة ودعون مديحة يسرى لها دون ان تعرف أن هذه الصديقة اتفقت معهن على شيء.

وتابعت سمراء النيل: "ألقت كل صديقة كلمة تحدثت خلالها عنى وجاء الدور على الصديقة التى تهوى المقالب، فإذا بها تقول على لسانى أننى تبرعت بـ10 جنيهات من أجرى لعمل خيرى، واندهشت، ولكنها تقدمت نحوى لتأخذ منى العشرة جنيهات، فما كان منى إلا أن دفعت، وأيقنت أننى وقعت ضحية مقلب من مقالبها".

وأضافت: "اكتشفت أن صديقتى اتفقت مع باقى الزميلات أننى أنا التى سأتحمل تكاليف الحفلة، وتقدمت نحو زميلتنا ومنحتها تكاليف الحفل، ولم أجد سبيلاً للهر وضحكت من الغيظ".

فيما كانت سمراء النيل على موعد لتصوير فيلم جديد بعد أسبوع من تاريخ هذا الحفل وكانت صديقتها مدبرة المقالب تعرف بذلك، ولكن فوجئت مديحة يسرى بعد وصولها لمنزلها وفي وقت متأخر من الليل بمكالمة تشير إلى أن موعد التصوير تغير لظروف طارئة وسيكون فى السابعة من صباح اليوم التالى وأن عليها أن تحضر فى الصباح الباكر للاستديو.

ولم تتخيل مديحة يسرى أن يكون هذا الموعد أيضًا مقلبًا جديدًا من صديقتها قبل أن يبرد المقلب الأول، وذهبت فى الصباح الباكر لتجد أبواب الاستديو مغلقة، واتصلت بالمخرج ليؤكد لها أن موعد التصوير بعد أسبوع وأنه لم يكلف أحدًا بالاتصال بها، فعادت سمراء النيل إلى بيتها وهى تستشيط غضباً لتجد بطاقة من صديقتها تؤكد لها أنها شربت المقلب الثانى فى أقل من 24 ساعة.