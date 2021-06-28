شكرا لقرائتكم خبر عن أحدث ظهور للنجمة العالمية كاميرون دياز بعد ابتعادها عن التمثيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة كاميرون دياز عن سعادتها الكبيرة رغم ابتعادها عن التمثيل طيلة السنوات السنوات الماضية، وذلك بعدما ظهرت خلال أكثر من صورة لها مؤخراً وفقًا لموقع الديلى ميل وهى تتميز بابتسامتها واطلالتها المبهجة، حيث أكد تقرير "ديلى ميل" أن النجمة التى أعلنت فى وقت سابق ابتعادها عن التمثيل بسبب انشغالها برعاية ابنتها باتت فى قمة السعادة خلال الوقت الحالى.

وأضاف موقع "ديلى ميل" أن كاميرون دياز ظهرت بإطلالتها الأخيرة بغرض تناول العشاء مع زوجها بنجي مادن فى سانتا مونيكا.



كاميرون دياز

من ناحية أخرى سبق وتطرقت المواقع الأجنبية إلى ثروة النجمة كاميرون دياز فى وقت سابق من العام الجارى، حيث قدرت ب 140 مليون دولار وذلك رغم غيابها عن عالم الفن بسبب طفلتها راديكس، وذكر الموقع أن كاميرون دياز لا تريد العودة إلى التمثيل بعد تقاعدها منذ خمس سنوات، حيث كشفت نجمة Vanilla Sky في برنامج Quarantined With Bruce الإذاعي فى وقت سابق أيضاً بخصوص ذلك أنها لا تخطط للعودة إلى الشاشة لأنها "لا تستطيع تخيل" ترك طفتلها في أيام التصوير لمدة 14 ساعة.



كاميرون دياز

كانت كاميرون دياز قد أعلنت اعتزالها في مارس 2018 ، إلا أنها لم تتوقف عن إقامة المشروعات الضخمة، ففي الحقيقة دياز مشغولة في تطوير علامة تجارية جديدة للنبيذ، كما تروج دياز للنبيذ باستمرار عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير "إنستجرام".