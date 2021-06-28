شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا: انتهيت من تصوير فيلم "ليلة العيد" ونناقش قضايا المرأة بشكل عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت النجمة يسرا من تصوير جميع مشاهدها فى فيلم "ليلة العيد" مع المخرج سامح عبد العزيز مضيفة لـ"الخليج 365"، أن دورها سيكون مفاجأة للجميع والعمل يناقش جميع قضايا المرأة فى المجتمع فى يوم واحد، وقضايا شائكة أبرزها قضية الختان، لافتة إلى أن فريق العمل يواصل تصوير المشاهد الأخيرة.

ويرصد فيلم "ليلة العيد" معاناة وقهر المرأة المتزوجة وسوء معاملة الرجال لزوجاتهم، خاصة أن أحداث الفيلم تدور فى إطار درامى واجتماعى فى يوم واحد وهو وقفة العيد.

فيلم "ليلة العيد"، يضم نخبة من النجوم منهم الفنانة الكبيرة يسرا وسميحة أيوب، ريهام عبدالعفور، سيد رجب، يسرا اللوزى، عبير صبرى، هنادى مهنى، محمد لطفى، نهى صالح، مايان السيد، عارفة عبد الرسول ومن تأليف أحمد عبد الله ومن إخراج سامح عبد العزيز.

وجاء تعاون المخرج سامح عبد العزيز مع يسرا بعد نجاحهما سويًا فى مسلسل "خيانة عهد" و" حرب أهلية " في العامين الأخيرين والنجاح الذى حققاه سوياً، وشارك فى بطولة "حرب أهلية" كل من باسل خياط، وأروى جودة، وجميلة عوض ومايان السيد، سينتيا خليفة، ورشدي الشامي، محمود حجازي، مروى الأزلى، برلتنى فؤاد، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة العدل جروب للمنتج جمال العدل .