شكرا لقرائتكم خبر عن تيريس جيبسون "رقيب" في Come Out Fighting عن الحرب العالمية الثانية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النجم العالمي تيريس جيبسون، متابعيه وجمهوره، بلقطات من وراء كواليس تصوير فيلمه الجديد Come Out Fighting المقرر عرضه العام المقبل في دور السينما العالمية، حيث نشر عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، مقطع فيديو له وهو داخل احدى الدبابات التابعة للجيش الأمريكي معلنًا عن دوره في الفيلم.

وكتب جيبسون في منشوره عبر انستجرام، "لقد استنفدت 15 صفحة من الحوار، وانتهيت من أول يوم تصوير لى في فيلم Come Out Fighting، اعتقد ان هذا الفيلم هو أحد الأفلام المفضلة لدي مثل FURY، العب شخصية سوداء اسمها الرقيب Warren G. H. Crecy، في كتيبة الدبابات 761 خلال الحرب العالمية الثانية، حصل على النجمة الفضية وتم ترشيحه لميدالية الشرف

مضيفا :"في كل مرة أرتدي فيها البدلة ، أتذكر أنني ممثل هنا ألعب دور البطل، لدي الكثير من الاحترام والتقدير الحقيقي لرجالنا ونسائنا الشجعان في القوات المسلحة الذين يضحون بأوقاتهم بعيدًا عن عائلاتهم، على الخط كل يوم ليبقينا بأمان، شجعوا لكل صانعي الأفلام والفنانين الملتزمين برواية القصص التاريخية السوداء".