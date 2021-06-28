شكرا لقرائتكم خبر عن Fast & Furious 9 يواصل تحقيق الأرقام القياسية ويحصد 70 مليون فى آخر 4 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع deadline عن مواصلة فيلم F9 تحقيق نجاحات كبيرة فى الإيرادات استكمالاً لحالة النجاح الذى يحققها كأفضل فيلم خلال فترة الوباء العالمى منذ انتشار كورونا، حيث أكد الموقع الشهير أن الفيلم الذى نجح فى تحقيق 30 مليون يوم الجمعة الماضية، فى طريقه لتحقيق 70 مليون دفعة واحدة خلال أقل من 4 أيام، وهو ما يجعله يواصل تحقيق الأرقام القياسية.

وأرجع خبراء ومحللون حالة النجاح الذى يحققها الفيلم على مستوى الإيرادات إلى تاريخ الفيلم الطويل من النجاحات على مدار أجزائه حتى بات بمثابة أيقونة فى السينما العالمية وله قطاع كبير من الجمهور ممن يحرصوا على مشاهدته.

كما أكد التقرير أنه ومع اقبال الكثيرين على اللقاحات للوقاية من فيروس كورونا، باتت الحياة تعود إلى طبيعتها، وبالتالى جعل كل ذلك الفيلم بمثابة فارس الرهان، الذى من المنتظر أن يصل إلى المليون الـ 100 قريباً فى اقل من اسبوع واحد ليضيفها لأرقام ايرادات الكبيرة الذى لا يزال يحققها حول العالم حيث تخطي حاجز الـ 300 مليون ايرادات منذ فترة عرضه حول العالم بأكثر من 4 آلاف صالة عرض.

من ناحية أخرى أقيم العرض الأول الذي طال انتظاره لفيلم F9: The Fast Saga فى مسرح TCL الصيني الشهير في لوس أنجلوس الجمعة الماضية، وقاد الاحتفالات اثنان من أبرز نجوم سلسلة Fast & Furious، هما بطل السلسلة فين ديزل، البالغ من العمر 53 عامًا، والنجم الداعم منذ فترة طويلة تيريز جيبسون، البالغ من العمر 42 عامًا.

A Quiet Place هو فيلم الرعب الذي يعتبر استكمالاً لنجاح جزأه الأول الذي دارت أحداثه فى مزرعة هادئة تسكنها أسرة صغيرة، لكنها تتعرض إلى رعب كبير بعد هجوم الأشباح والكائنات المخيفة عليهم، وتجسد إيملى بلانت دور الأم، بينما جسد مخرج العمل جون كراسينسكى والمشارك فى الفيلم يقوم بدور زوجها، نجح فى تحقيق 48 مليونا دولار في العرض الافتتاحى بـ3726 دار عرض حول العالم.