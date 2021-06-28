"أنا من غيرك ولا حاجة".. سعد الصغير يحيي ذكرى رحيل والدته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أحيا الفنان سعد الصغير ذكرى رحيل والدته الرابعة، التي توافق اليوم 28 يونيو الجاري، إذ رحلت عن عالمنا في 2017.

ونشر "الصغير" صورة تجمعه بوالدته، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "وحشتني قوي بجد يا أمي ربنا يرحمك يارب وأشوفك على خير يارب من غيرك والله ولا أي حاجة اللهم لك الحمد على الرضا الي كان منك دايما ست الكل وده الي الواحد ماشي لحد دلوقتي معها يارب ارحمها برحمتك، اللهم أغفر لها و أرحمها و عافيها و اعف عنها وأكرم منزلها، اللهم أبدلها دارآ خيرآ من دارها و أهلآ خيرآ من أهلها و زوجآ خيرآ من زوجها وأدخلها الجنة وأعذها من عذاب القبر و عذاب النار".

وأضاف :"اللهم أرحمها فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، اللهم نور لها قبرها و آنس وحشتها ووسع مدخلها، اللهم لا إله إلا أنت ياحنان يامنان يا بديع السموات و الأرض اللهم إنها فى ذمتك فقها من عذاب القبر و عذاب النار وأنت أهل الوفاء و الحق و اغفرلها و ارحمها إنك أنت الغفور الرحيم".

جدير بالذكر أن الفنان سعد الصغير احتفل مؤخرًا بحفل خطوبة ابنه الأكبر وسط حضور من الأصدقاء والأقارب.