محمد رمضان يراقص فرسًا في الإمارات.. ويعلق ببيت شعر لحاكم دبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شارك الفنان محمد رمضان جمهوره بمقطع فيديو جديد له، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهر "رمضان" في الفيديو وهو يتجول مع "حصان" خلال تواجده في دبي، وعلق: "العز والنصر فيها يختمها مختوم، هي للفتوحات وأهل المرجلة عنوان".

ومن ناحية أخرى طرح محمد رمضان أحدث كليباته الغنائية "ثابت"، عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب".

وكان آخر أعمال محمد رمضان مسلسل "موسى" بطولة سمية الخشاب، سيد رجب، رياض الخولي، ومن إخراج محمد سلامة.

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