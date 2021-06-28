أروى اليمنية تتعرض لحروق في وجهها (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تعرضت الفنانة والمذيعة أروى اليمنية لحروق وكدمات في وجهها بسبب جلسات "ليزر".

ونشرت الفنانة أروى مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق "سناب شات" كشفت فيه عن سبب غيابها عن جمهورها وعدم نشر صور أو فيديوهات جديدة.

وأوضحت أروى أن بشرتها حساسة للغاية لذلك تعرضت لحرق وكدمات بسبب جلسة ليزر، مشيرة إلى أنها حاولت أن تخفي الآثار لكن لم تنجح.

وأطلقت أروى أغنية جديدة بعنوان "بديت تخون" على "يوتيوب".

الأغنية باللهجة الخليجية، من كلمات حسن عبيد، ألحان سلطان السيف، توزيع زيد نديم، مكس وماستر المهندس جاسم محمد.