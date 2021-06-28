فريدة فهمي.. تزوجت علي رضا و"غرام في الكرنك" أشهر أعمالها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحتفل الفنانة الكبيرة فريدة فهمي، بعيد ميلادها، غد الثلاثاء إذ أنها من مواليد 29 يونيو 1940.

وفي هذا التقرير نعرض لكم معلومات عن فريدة فهمي:

- اسمها بالكامل فريدة حسن فهمي، ولدت في القاهرة يوم 29 يونيو 1940.

- والدها هو المهندس حسن فهمي، وعمل عميدا لمعهد السينما..

- اعترف والدها بموهبتها لأول مرة، حين سمح لها بالرقص فى مدرج كلية الهندسة وهي في الثامنة من عمرها.

- انضمت لفرقة رضا، وقدمت الفرقة أول عرض في أغسطس عام 1959، ولكن في عام 1961 أصبحت الفرقة تابعة للدولة، وقام على إدارتها الشقيقان محمود وعلي رضا.

- تزوجت من المخرج علي رضا عام ١٩٥٨، وتزوجت شقيقتها نديدة من محمود رضا..

- حصلت على الدكتوراه في الرقص من الولايات المتحدة في الثمانينيات..

- من أبرز أفلامها "الأخ الكبير، إسماعيل يس في البوليس الحربي، غرام في الكرنك، جميلة"..

- اعتزلت الفن في سن الـ٤٣ من عمرها.

- كان آخر أعمالها السينمائية التي شاركت بها فيلم "أسياد وعبيد" عام ١٩٧٨.

- قالت في تصريحات سابقة، إن والدتها أصيبت بالاكتئاب بعد وفاة والدها، فسافروا إلى لوس أنجلوس بأمريكا لدى أقاربهم، وبدأت بدراسة علم الأعراق والأثنولوجيا، وجاء قرار السفر أيضاً لرغبتها في الابتعاد عن المسرح كي لا تشتاق له أو تحزن.

- اعترفت خلال الفترة الأخيرة بأن الجمهور لم يعد يعرفها، فعلى عكس السنوات السابقة كانوا يتهافتون عليها لالتقاط الصور، لكن حالياً لا تجد من يعرفها، كما أنها لا تخرج كثيراً ولا تتابع مواقع التواصل الاجتماعي لأنها تكرهها، وتقضي أغلب وقتها في القراءة.