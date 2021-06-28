آلاء قاسم تشارك في فيلم "أولاد زهرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - تشارك الفنانة الشابة آلاء قاسم في فيلم "أولاد زهرة" الذي يواصل المخرج معتز حسام تصويره داخل إحدى العمارات بحي جاردن سيتي

وتجسد آلاء خلال أحداث العمل شخصية طبيبة نفسية تعالج طفل مصاب بمتلازمة داون ويمر بأزمة نفسية.

تدور أحداث الفيلم حول حياة المصابين بمتلازمة داون، والمشاكل والتحديات التي يواجهونها، وتظهر داليا مصطفى خلال الأحداث بدور الشقيقة الكبرى التي تهتم برعاية شقيقها الذي يعاني من الإعاقة ثم تتوالى الأحداث.

ويشارك في بطولة الفيلم نضال الشافعى وداليا مصطفى ومصطفى أبو سريع وهالة فاخر وجمال فؤاد ومحمد درويش وشريف الغريب ومريم بحراوى وإسراء رخا، وعدد كبير من النجوم.

الجدير بالذكر أن آلاء قاسم شاركت في فيلم "قبل الأربعين" بطولة داليا مصطفى، وبسمة، وهالة فاخر، وإيهاب فهمى، ومحمد على ‏رزق، وأحمد جمال سعيد، وأحمد حلاوة، ولبنى ونس وعدد من ضيوف الشرف، من تأليف أحمد عثمان، ودارت أحداثه في إطار رعب نفسي.