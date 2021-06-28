تفاصيل فيلم تمنت اعتماد خورشيد تقديمه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

تقديم عمل درامي عن سيرتها الذاتية، كان الحلم الذي يراود الفنانة والمنتجة الراحلة اعتماد خورشيد، التي رحلت عن عالمنا اليوم الأحد.

"أوراق اعتماد" هو الاسم الذي تم تداوله عن الفيلم السينمائي الذي كان من المقرر تصويره عن سيرة حياة الفنانة والمنتجة، وتردد في البداية ترشيح الفنانة درة لبطولته، وبعدها رشحت أيضا الراقصة الإستعراضية إيمي سلطان، ومن إخراج عاطف شكري.

السيناريست والمخرج عاطف شكري في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال : "البداية كانت في أواخر التسعينات، بهدف تحويل مذكرات الفنانة والمنتجة إلى عمل سينمائي، لكن الموضوع لم يتخطى حدود الجلسات التي عقدت، قبل اعتذاري عن المشروع".

وكانت الفنانة درة قد علقت في تصريحات صحفية على قيامها ببطولة العمل، و تجسيدها شخصية المنتجة، وقالت: "مفيش الكلام ده".

وفي يناير الماضي قالت المنتجة الراحلة في تصريح خاص لـ الخليج 365، إنها واصلت خلال فترة كورونا، العمل على فيلم سينمائي جديد يحمل اسم مبدئي "الشاهدة.. اعتماد خورشيد".

وكشفت وقتها أن الفيلم يتواجد في الرقابة للحصول على تصريح بالموافقة عليه، مؤكدة أنه من تأليفها وسيناريو وحوار سوري، وإنتاج سعودي.

المنتجة اعتماد خورشيد توفيت في مستشفى النزهة الدولي، بعد أن دخلتها لمدة ساعة واحدة عصر اليوم الأحد، قبل أن تفارق دنيانا بسبب نقص حاد في الأكسجين وفشل في وظائف الرئة، حسب نجلها.

اعتماد خورشيد من مواليد 29 أغسطس 1935، أسست شركة إنتاج سينمائي مع صلاح رمسيس ولبنى عبد العزيز شاركت في إنتاج عدد من الأفلام.

واشترت اعتماد خورشيد معمل الفنان أنور وجدي عام 1958 وحولته لـ"معامل اعتماد خورشيد" للطبع والتحميض، والتي شاركت في مونتاج عدد من الأعمال منذ أواخر الخمسينيات وحتى السبعينيات، من أبرزها: "العزاب الثلاثة، المغامرة الكبرى، الحسناء والطلبة"، كما أنتجت أفلاما منها: "أولاد الملجأ"، و"جمعية قتل الزوجات الهزلية".