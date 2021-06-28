فيديو.. لماذا قامت شريهان بمقاضاة المنتجة اعتماد خورشيد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

علاقة النسب التي جمعت الفنانة شريهان من جهة، وأبناء المنتجة الراحلة اعتماد خورشيد، كانت من بين أسباب حساسية العلاقة بينهما، والتي وصلت في مرحلة منها إلى حد اللجوء القضاء، وصدر حكم قضائي ضد المنتجة.

المنتجة الراحلة اعتماد خورشيد خلال ظهورها مع الإعلامي اللبناني نيشان في برنامج "أنا والعسل"، تحدثت عن توتر العلاقة مع الفنانة شريهان، وقالت: "ما حدث أن كاتبًا كنت أعتبره صديقًا لي، أصدر كتابًا بعنوان: "اعتماد خورشيد شاهدة على انحرافات أهل الفن والسياسة"، وحفل الكتاب بعبارات السب والقذف ضد شريهان، وضدي أنا شخصيًا، وأكدت لها في اتصال تليفوني أني لا أعرف شيئًا عما نشر، وإنها مثل أولادي، وكانت ولادتها على يدي".

وتابعت: "ومع ذلك رفعت القضية ضدي، وتم التحقيق معي، وحصلوا على بصمة صوتي، وفي البداية حصلت على البراءة، ثم بعدها صدر حكم قضائي ضدي".

وعن تفاصيل التصالح مع شريهان، قالت المنتجة الراحلة اعتماد خورشيد: "تم في فترة ثورة 25 يناير، عند نزول شريهان إلى ميدان التحرير، إذ قابلت أولادي، وبعدها تواصلنا تليفونيا، وتم الصلح، وأكدت لها أني مثل أمها".

المنتجة اعتماد خورشيد توفيت في مستشفى النزهة الدولي، بعد أن دخلته لمدة ساعة واحدة عصر أمس الأحد، قبل أن تفارق دنيانا بسبب نقص حاد في الأكسجين، وفشل في وظائف الرئة، بحسب تصريح نجلها.

اعتماد خورشيد من مواليد 29 أغسطس 1935، أسست شركة إنتاج سينمائي مع صلاح رمسيس، ولبنى عبدالعزيز، شاركت في إنتاج عدد من الأفلام.

واشترت اعتماد خورشيد معمل الفنان أنور وجدي عام 1958 وحولته لـ"معامل اعتماد خورشيد" للطبع والتحميض، وشاركت في مونتاج عدد من الأعمال منذ أواخر الخمسينيات وحتى السبعينيات، من أبرزها: "العزاب الثلاثة، المغامرة الكبرى، والحسناء والطلبة"، كما أنتجت أفلاما منها: "أولاد الملجأ"، وجمعية قتل الزوجات الهزلية".