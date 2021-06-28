كتب امير فتحي في الاثنين 28 يونيو 2021 04:10 مساءً - واصلت الفنانتنان ” دنيا وإيمي سمير غانم ” الدعاء لوالدتهما الفنانة ” دلال عبد العزيز ” بالشفاء من الأزمة الصحية التي تعاني منها وتواجدها بالعناية المركزة لتأثرها بآثار فيروس كورونا المستجد التي كانت قد أصيبت به في شهر إبريل الماضي .
فشاركت دنيا وإيمي سمير غانم منشورا واحدا عبر حساباتهما على إنستجرام جاء فيه : ” اللهم إني أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفي دلال عبد العزيز وتمدها بالصحة والعافية ” .
وتابع : ” اللهم يا مفرج الكرب ويا مجيب دعوة المضطرين اللهم اشفي دلال عبد العزيز شفاء لا يغادره سقما .. عوضها خيرا عن كل دقيقة ذاقت فيها الوجع .. اللهم اشفها يارب اللهم اشفها يارب اللهم اشفها يارب إنك على كل شئ قدير ” .
كانت هذه تفاصيل خبر دنيا وإيمي سمير غانم لوالدتهما : ” عوضها خيرا عن كل دقيقة ذاقت فيها الوجع “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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