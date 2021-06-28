نجل خالد سامي يكشف مستجدات الحالة الصحية لوالده

كتب امير فتحي في الاثنين 28 يونيو 2021 04:10 مساءً - كشف ” تركي سامي ” نجل الفنان السعودي ” خالد سامي ” عن تطورات الحالة الصحية لوالده بعد مرور أكثر من شهر ونصف على دخوله في غيبوبة وتواجده داخل العناية المركزة في مستشفى الحرس الوطني في المملكة .

فنشر تركي سامي تغريدة له عبر حسابه على موقع ” تويتر ” أشار من خلالها إلى استقرار الوضع الصحي لوالده ولكنه لا يزال في الغيبوبة .

فكتب قائلا : ” لليوم لا يزال والدي في غيبوبة والحالة مستقرة الحمد لله بس يتبقى أن يفيق .. ولك أنك تتخيل أنك تتكلم مع شخص يومياً دون أن يرد ومع ذلك تعطي نفسك أملاً وتحاول أن تتحلّى بالصبر” ” .

وتابع نجل خالد سامي : ” آخر محادثة بيني وبين والدي قبل أن يصير الذي صار وكانت تتضمن وعداً بأن نكافح مع بعض .. ولا أستطيع أن أخذل والدي لذلك أنا قاعد أكافح ولن أفقد الأمل ” .

وأضاف تركي في تغريدة أخرى : ” نحن كأسرة لا نعيش أفضل أيامنا لأن شمعة بيتنا هو والدي وابتسامته تساوي الدنيا بما فيها وهو أغلى ما أملك وأكثر مَن أحب ” .

واستكمل : ” مستعد أن أترك الدنيا بما فيها علشان دقيقة بس أكلّمه فيها .. لذلك لا أحد يتوقع أن أكون بخير أنا فقط ملتزم بوعدي له بالكفاح والصبر مهما حصل هذه هي خلاصة الحكاية ” .