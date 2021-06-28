كتب امير فتحي في الاثنين 28 يونيو 2021 04:10 مساءً - نشرت الإعلامية ” هالة سرحان ” صورة لها عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” تجمعها بالفنانة ” ريهام حجاج ” .
وكتبت هالة سرحان في تعليقها على الصورة : ” مع الجميلة ريهام حجاج .. صوفيا لورين المصرية ” .
وأثارت الصورة وهذا التعليق موجة من الغضب والسخرية من جانب عدد من المتابعين الذين استنكر البعض منهم مقارنة ريهام حجاج بالنجمة العالمية الحاصلة على جائزة الأوسكار صوفيا لورين .
والبعض الآخر تحدث عن أن بهذه الصورة اتخذت هالة سرحان موقفا واضحا إلى جانب ريهام حجاج في ظل الحرب الكلامية التي نشبت مؤخرا بين الأخيرة والفنانة ياسمين عبد العزيز .
وذلك بعد ظهور ريهام حجاج مؤخرا في لقاء لها مع الإعلامية ” بوسي شلبي ” وحديثها عن زواجها من رجل الأعمال ” محمد حلاوة ” طليق ياسمين عبد العزيز .
كانت هذه تفاصيل خبر هالة سرحان تصف ريهام حجاج ب ” صوفيا لورين المصرية ” .. والجمهور يعترض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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