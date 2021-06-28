شكرا لقرائتكم خبر عن سوسن بدر تتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت النجمة سوسن بدر، الجرعة الثانية من لقاح كورونا، ونشرت صورة على صفحة التواصل الاجتماعى "إنستجرام" أثناء تلقيها اللقاح، وعلقت قائلة: الحمد لله تمت الجرعة التانية من لقاح كورونا.. اللهم ارفع عنا البلاء وارزقنا الصحة والعافية.. شكرًا لكل طاقم العاملين بالوحدة الصحية بالشيخ زايد".

وتعاقدت مؤخرا النجمة سوسن بدر على بطولة مسلسل "السيدة زينب" للمخرج محمد النقلى، وتأليف أحمد صبحي، لتقدم دور جديد ومختلف عليها، ومن المقرر البدء في تصويره الفترة المقبلة، بعد اختيار فريق العمل بجانب بطلته، ويجرى مخرج المسلسل ترشيح العديد من الأسماء حاليًا وسيتم الإعلان عنهم خلال الأيام القليلة المقبلة.

وشاركت النجمة سوسن بدر فى بطولة مسلسل "بين السما والأرض" في موسم رمضان الماضى، وتدورأحداث المسلسل خلال يوم واحد داخل المصعد الكهربائى وبداخله عدد من الأشخاص لكل واحد من بين هذه الشخصيات حكاية وقصة مختلفة عن الشخص الآخر، ويحدث لهم العديد من المواقف العديدة والمختلفة ما بين الكوميدية والانسانية وغيرها.

مسلسل "بين السماء والأرض"، بطولة هانى سلامة، درة، يسرا اللوزى، نجلاء بدر، نورهان، ندى موسى، أحمد بدير، منى عبدالغنى، محمود الليثى، أحمد السلكاوى، مصطفى درويش، سيناريو وحوار إسلام حافظ، والقصة مأخوذة عن رواية الأديب الكبيرنجيب محفوظ، إخراج ماندو العدل، إنتاج شركة سينرجى .