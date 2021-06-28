شكرا لقرائتكم خبر عن عبير صبرى تتألق بفستان أصفر فى أحدث جلسة تصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضعت الفنانة عبير صبرى لجلسة تصوير جديدة، ارتدت فيها فستان أصفر، أظهر أناقتها بشكل كبير، ونشرت الصور عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" ولاقت الصور إعجاب متابعيها.



عبير صبرى

وفى سياق آخر تصور عبير صبرى مشاهدها الأخيرة في فيلم "ليلة العيد" مع المخرج سامح عبد العزيز وبطولة يسرا، سميحة أيوب، ريهام عبدالعفور، سيد رجب، يسرا اللوزى، هنادى مهنى، أحمد خالد صالح وعدد آخر من الفنانين، وتجسد فيه شخصية سيدة من حارة شعبية تعمل في "تزويق البنات" وتظهر بالنقاب خلال الأحداث.

كما تصوير عبير صبرى أيضًا دورها في مسلسل "عودة الأب الضال" تأليف أمين جمال، محمد أبو السعد، محمد فتحي، إبراهيم ربيع، وإخراج أحمد عبد العال، وبطولة بيومى فؤاد، إيمان سيد، خالد منصور، شادى ألفونس، أميرة هانى، هاجر عفيفى، ونور قدرى، رانيا الخطيب، نيفين محمد، وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمى، أحمد فتحى، سامح حسين ومحمد عبد الرحمن.



الفنانة عبير صبرى

وشاركت عبير صبرى في رمضان الماضى خلال مسلسل "موسى" بطولة كل من محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، حمدى الوزير، محمد ريحانة وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة.



عبير صبري



عبير صبري



عبير صبري فى احدث جلسة تصوير



الفنانة عبير صبرى



عبير صبرى فى جلسة تصوير جديدة



عبير صبري