شكرا لقرائتكم خبر عن الروشنة لحظة وتعدى .. حجازي متقال: مش هخلع الجلابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى المطرب حجازى متقال، نيته في خلع جلباب الريس متقال وارتداء الملابس الكاجوال وذلك بعد انتشار صورته وهو يرتدى ملابس كاجوال خلال الساعات الماضية واعتقد الكثيرون أنها يتجه إلى الغناء بلون جديد غير الذى اعتاد عليه على مدار مشواره الغنائى فى السنوات الماضية.

وأوضح حجازى متقال لـ"الخليج 365" أنه يرتدى الملابس الكاجوال فى بعض الأحيان وذلك بعيدًا عن عمله فى الحفلات والأفراح قائلاً: "لن أخلع جلباب الريس متقال أبدًا، ولن أغنى بدونهما إطلاقًا، فأنا مطرب صعيدى وأتشرف بذلك، ولن أتخلى عن الفن الصعيدى الذى ورثته عن والدى الريس متقال".



حجازى متقال

يذكر أن الفنان الشعبى حجازى متقال، نشر على مواقع التواصل الاجتماعى، عدة صور له وهو يرتدى كاجول دون العمة والجلباب على غير العادة ويظهر في الصور بجوار سيارته الفارهة على طريقة محمد رمضان، وقال حجازى لـ"الخليج 365" عن هذه الصورة إنه لا يقصد أن يقلد أى فنان في هذه الصورة وإنما جاءت صدفة حينما قام أحد أصدقائه بتصويره فقام بنشرها على صفحته على الفيس ولا يقصد أن يشير إلى سيارته ومن ناحية أخرى أشار حجازى إلى أنه انتهى من تسجيل أغنيتين جديدتين سوف يقوم بطرح أحداهما خلال الأيام المقبلة

وفى نفس السياق قال المطرب حجازى متقال، إنه حاول الخروج من الألحان التقليدية والجو الصعيدي المتعارف عليه بتقديم أغنية "بنت الناس" بهذا اللون "التكنو"، مشيرا إلى أنه عرض عليه كثيرا غناء المهرجانات ولكنه يشعر بأنه لن يجد نفسه في هذا اللون من الغناء، مؤكدا على أنه يستمع لأغانى المهرجانات ويحبها كثيرا وقام خلال الحلقة بغناء أحد أغانى المهرجانات، مضيفا أنه يحب أن يستمع إلى كوكب الشرق أم كلثوم والعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ وصباح وفريد الأطرش وقام متقال خلال لقائه في برنامج مساءمسا دى ام سى الذىيقدمه الإعلامى رامى رضوان، بغناء عدد من الأغانى بين القديم لكوكب الشرق أم كلثوم وعدد من الأغانى المتنوعة، كذلك قام متقال بشرح عددا من الأمثال العيدية.