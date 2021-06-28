احتفالات عيد الأضحى.. أبوظبي تستضيف أبرز النجوم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تستعد أبوظبي لعيد الأضحى بحفلات فنية، تجمع أبرز نجوم الفن العربي، وذلك ضمن أعلى معايير الإجراءات الاحترازية للوقاية من تفشي كورونا.

وتنظم دائرة الثقافة والسياحة– أبوظبي سلسلة من الحفلات الموسيقية يحييها نخبة من نجوم الوطن العربي يومي 22 و23 يوليو المقبل في الاتحاد أرينا، وذلك احتفالاً بحلول عيد الأضحى المبارك، يتقدمهم حسين الجسمي، وتامر حسني، وأصالة، وميريام فارس.

وستشهد جزيرة ياس عروضا مبهرة للألعاب النارية تستمر على مدار ثلاث ليالٍ ابتداءً من أول أيام العيد، ومن المقرر أن تنطلق هذه العروض من ياس باي "واجهة ياس البحرية" كما سيتم بثها على مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة بجزيرة ياس من الساعة التاسعة مساءً، ليتمكن الجمهور مشاهدتها افتراضيًا من منازلهم.

من جهة أخرى، وتزامنا مع إجازة العيد تنظم حملة الصيف #في_أبوظبي مجموعة متنوعة من العروض المميزة والأنشطة الترفيهية التي تناسب جميع أفراد المجتمع والزوار للاستمتاع بتجارب استثنائية، إلى جانب خيارات الإقامة والجوائز والحسومات التي تستمر طيلة موسم الصيف.

وقال علي حسن الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق في دائرة الثقافة والسياحة– أبوظبي: "متحمسون لإعادة تنظيم الحفلات الموسيقية في العاصمة لأول مرة منذ مارس من العام الماضي، والتي يحييها كبار نجوم الغناء كجزء من احتفالات العيد في أبوظبي".

وأضاف أن هذه الحفلات الموسيقية وعروض الألعاب النارية التي ستضيء سماء عاصمتنا احتفالًا بعيد الأضحى المبارك، إلى جانب سلسلة الفعاليات المتنوعة التي توفرها حملة الصيف #في_أبوظبي، تأتي لتؤكد مجددا على المكانة الرائدة التي تحظى بها العاصمة الإماراتية على الخارطة السياحية كوجهة ترفيهية عالمية.



