شكرا لقرائتكم خبر عن كولين فاريل وراشيل وايز يجتمعان فى فيلم جديد بعد 6 أعوام على The Lobster والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع deadline عن مشاركة كل من النجمين كولين فاريل وراشيل وايز بعمل جديد عبارة عن فيلم يحمل اسم Love Child، وهو الفيلم الذى يعودان به للعمل سويًا بعدما سبق وشاركا معًا فى بطولة فيلم قبل 6 أعوام وتحديدًا فى عام 2015 حينما طرح لهما فيلم The Lobster، والذى حقق نجاحًا كبيرًا اثناء فترة عرضه.

كما أكد موقع ديلى ميل أن النجم كولين فاريل يحاول جاهدًا خلال الفترة الماضية ممارسة تمارين رياضية شاقة، مثلما ظهر أثناء ركضه بشوارع مدينة لوس أنجلوس.



كولين فاريل وراشيل وايز

ظهر الممثل الشهير كولين فاريل وهو يركض وحده ويمارس التمرينات الرياضية بشكل مكثف من أجل استعادة لياقته البدنية التى تؤهله للعب الدور الجديد بفيلمه المقبل، والذى ينتمى لنوعية أفلام الكوميديا السوداء وفقًا لما أكدته المواقع الأجنبية خلال تقارير أخيرة.



كولين فاريل

من ناحية أخرى سبق وانتشرت عدة تقارير حول ارتباط كولين فاريل مع الممثلة العالمية أنجلينا جولى، كما ذهبت تلك التقارير فى وقت سابق إلى انزعاج براد بيت من هذا الارتباط، وهو الأمر الذى تم نفيه فيما بعد، حيث انكشف أن تلك التقارير مجرد شائعات لا أساس لها.