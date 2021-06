شكرا لقرائتكم خبر عن المغنى ليل ناز إكس يرتدى فستانا فى حفل جوائز BET Awards.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر المغني العالمي ليل ناز إكس أن يلفت الأنظار والكاميرات له في حفل جوائز BET Awards الذي أقيم مساء أمس الأحد على مسرح ميكروسوفت في لوس أنجلوس، الدورة 21، ليس من خلال أدائه الغنائي في الحفل فقط، بل أيضًا الأزياء التي اختار ان يظهر بها علي السجادة الحمراء للحفل، حيث ظهر المغني بإطلالتين الأولي فستان نسائي منفوش، صمم له خصيصا وبدله مليئة بالورد بتصميم نسائي أيضًا.

أما علي مسرح حفل جوائز BET Awards، قدم أداء غنائيا استعراضيا ديكوره وملابسه مستوحاة من العصر الفرعوني.

ويعتبر الحفل عودة لطبيعة حفلات الجوائز بعد جائحة كورونا التي غزت العالم..وهذه قائمة الجوائز كاملة ..

حاز ألبوم جازمين سولفن Heaux Tales جائزة ألبوم العام خلال حفل توزيع جوائز BET.

وذهبت جائزة أفضل فنانة R&B/ بوب لصالح H.E.R، أما أفضل فنان R&B/ بوب فكانت من نصيب كريس براون، وحاز ليل بيبي جائزة أفضل فنان هيب هوب، أما Giveon فخطف جائزة أفضل فنان جديد، ذهبت جائزة أفضل فريق إلى Silk Sonic، وحصلت أغنيتها Good Days على جائزة BET Her، في حين حاز الفنان النيجيري Burna Boy جائزة أفضل عمل دولي، عن فئة أفضل مخرج فيديو موسيقي لهذا العام، حاز كل من برونو مارس وفلورينت ديشارد الجائزة، حاز فيلم Judas And The Black Messiah جائزة أفضل فيلم في حفل توزيع الجوائز، وحصلت أندرا داي جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم The United States vs Billie Holiday، كما اضيف جائزة جديدة للنجم شادويك بوسمان على جائزة أفضل ممثل، واخيرا جائزة المرأة الرياضية لهذا العام كانت ومن دون منازع لصالح لاعبة التنس نعومي أوساكا.