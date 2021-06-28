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كاردي بي حامل على المسرح وشادويك بوسمان أفضل ممثل.. اعرف تفاصيل BET Awards

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القاهرة - سامية سيد - أقيم مساء أمس حفل توزيع جوئز BET Awards على مسرح ميكروسوفت في لوس أنجلوس - الدورة 21، وكانت المفاجأه ظهور المغنية العالمية كاردي بي ببطن ممتلئ لتعلن عن حملها بطفلها الثاني من أوفست، وقد ظهر بطنها واضحاً إلا أن ذلك لم يمنعها من تقديم الأداء المعتاد والمليء بالحيوية والرقص على المسرح.

Happy couple: Cardi B and Offset met in early 2017, with the couple tying the knot in secret in September 2017, a month before their public proposal in late October 2017

وسيطرت ميجان ذا ستاليون على جوائز الحفل، حيث حصلت على جائزة أفضل فنانة هيب هوب، وجائزة فيديو العام، وكذلك على جائزة أفضل تعاون مع كاردي بي بأغنية WAP، وبالإضافة إلى جائزة خيار المشاهدين لريمكس أغنية Savage التي قدمتها بالتعاون مع بيونسيه في العام 2020.

First child: The rapper gave birth to their first child Kulture Kiari Cephus in July 2018, though the couple did briefly split in December 2018 before reconciling shortly thereafter

أما كوين لطيفة فحصلت على جائزة الإنجاز مدى الحياة أو Lifetime Achievement، وقد استلمت الجائزة مع والدها كما حملت صورة والدتها الراحلة معها إلى المسرح خلال تسلمها الجائزة، وقد كرّم كل من ليل كيم، رابسودي وMC Lyte كوين لطيفة من خلال تأدية بعض أغنياتها مثل Ladies First وU.N.I.T.Y.

Queen reigns: Queen Latifah was presented with the Lifetime Achievement Award, which included a video tribute and tribute performances of her hit songs such as U.N.I.T.Y. by MC Lyte, Lil Kim and more

وعبرت كوين لطيفة عن سعادتها وقالت بما معناه: "لقد تأثرت كثيراً وأنا عاجزة عن الكلام، ولكن اسمحوا لي أن أشكر الله لأنه الله هو من صمم كل شيء على هذا النحو"، وعبّرت عن محبتها لعائلتها وأخوتها وأصدقائها الذين يساندونها دائماً.

First winner: She then introduced the first award of the night, the nominees for Best Actress, which was won by Andra Day for her performance in The United States vs. Billie Holiday

كما كان للرابر DMX الذي توفي في أبريل الماضي تكريماً خاصاً في حفل توزيع الجوائز، إذ قدم عدد من الفنانين آخر أغنياته.

Privilege: 'What a privilege and an honor it was to create this tribute to Ms. Franklin's extraordinary life and legacy in our upcoming film, Respect,' Hudson began

Thanks: Bruno Mars added, I want to thank the boss, our good friend Jesse Collins, everybody here at BET, thank you for the continued support, the Atlantic family, our families watching at home. Thank you all so much'

وهذه قائمة الجوائز كاملة ..

حاز ألبوم جازمين سولفن Heaux Tales جائزة ألبوم العام خلال حفل توزيع جوائز BET.

ذهبت جائزة أفضل فنانة R&B/ بوب لصالح H.E.R، أما أفضل فنان R&B/ بوب فكانت من نصيب كريس براون، وحاز ليل بيبي جائزة أفضل فنان هيب هوب، أما Giveon فخطف جائزة أفضل فنان جديد، ذهبت جائزة أفضل فريق إلى Silk Sonic، وحصلت أغنيتها Good Days على جائزة BET Her، في حين حاز الفنان النيجيري Burna Boy جائزة أفضل عمل دولي، عن فئة أفضل مخرج فيديو موسيقي لهذا العام، حاز كل من برونو مارس وفلورينت ديشارد الجائزة، حاز فيلم Judas And The Black Messiah جائزة أفضل فيلم في حفل توزيع الجوائز، وحصلت أندرا داي جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم The United States vs Billie Holiday، كما اضيف جائزة جديدة للنجم  شادويك بوسمان على جائزة أفضل ممثل، واخيرا جائزة المرأة لهذا العام كانت ومن دون منازع لصالح لاعبة التنس نعومي أوساكا.

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MO Nasa

MO Nasa

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