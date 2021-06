شكرا لقرائتكم خبر عن كاردي بي حامل على المسرح وشادويك بوسمان أفضل ممثل.. اعرف تفاصيل BET Awards والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم مساء أمس حفل توزيع جوئز BET Awards على مسرح ميكروسوفت في لوس أنجلوس - الدورة 21، وكانت المفاجأه ظهور المغنية العالمية كاردي بي ببطن ممتلئ لتعلن عن حملها بطفلها الثاني من أوفست، وقد ظهر بطنها واضحاً إلا أن ذلك لم يمنعها من تقديم الأداء المعتاد والمليء بالحيوية والرقص على المسرح.

وسيطرت ميجان ذا ستاليون على جوائز الحفل، حيث حصلت على جائزة أفضل فنانة هيب هوب، وجائزة فيديو العام، وكذلك على جائزة أفضل تعاون مع كاردي بي بأغنية WAP، وبالإضافة إلى جائزة خيار المشاهدين لريمكس أغنية Savage التي قدمتها بالتعاون مع بيونسيه في العام 2020.

أما كوين لطيفة فحصلت على جائزة الإنجاز مدى الحياة أو Lifetime Achievement، وقد استلمت الجائزة مع والدها كما حملت صورة والدتها الراحلة معها إلى المسرح خلال تسلمها الجائزة، وقد كرّم كل من ليل كيم، رابسودي وMC Lyte كوين لطيفة من خلال تأدية بعض أغنياتها مثل Ladies First وU.N.I.T.Y.

وعبرت كوين لطيفة عن سعادتها وقالت بما معناه: "لقد تأثرت كثيراً وأنا عاجزة عن الكلام، ولكن اسمحوا لي أن أشكر الله لأنه الله هو من صمم كل شيء على هذا النحو"، وعبّرت عن محبتها لعائلتها وأخوتها وأصدقائها الذين يساندونها دائماً.

كما كان للرابر DMX الذي توفي في أبريل الماضي تكريماً خاصاً في حفل توزيع الجوائز، إذ قدم عدد من الفنانين آخر أغنياته.

وهذه قائمة الجوائز كاملة ..

حاز ألبوم جازمين سولفن Heaux Tales جائزة ألبوم العام خلال حفل توزيع جوائز BET.

ذهبت جائزة أفضل فنانة R&B/ بوب لصالح H.E.R، أما أفضل فنان R&B/ بوب فكانت من نصيب كريس براون، وحاز ليل بيبي جائزة أفضل فنان هيب هوب، أما Giveon فخطف جائزة أفضل فنان جديد، ذهبت جائزة أفضل فريق إلى Silk Sonic، وحصلت أغنيتها Good Days على جائزة BET Her، في حين حاز الفنان النيجيري Burna Boy جائزة أفضل عمل دولي، عن فئة أفضل مخرج فيديو موسيقي لهذا العام، حاز كل من برونو مارس وفلورينت ديشارد الجائزة، حاز فيلم Judas And The Black Messiah جائزة أفضل فيلم في حفل توزيع الجوائز، وحصلت أندرا داي جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم The United States vs Billie Holiday، كما اضيف جائزة جديدة للنجم شادويك بوسمان على جائزة أفضل ممثل، واخيرا جائزة المرأة الرياضية لهذا العام كانت ومن دون منازع لصالح لاعبة التنس نعومي أوساكا.