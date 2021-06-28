قصة شفيقة القبطية فى عمل مسرحي بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية

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القاهرة - سامية سيد - يقدم البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الدكتور عادل عبده، قصة شفيقة القبطية أشهر راقصة مصرية فى القرن الـ 19 ويقوم بكتابة النص المسرحي الاستعراضي الغنائي الدكتور مصطفي سليم ويخرجه محمد صابر ويكتب الأشعار لهذا العمل المسرحي الضخم الشاعر الكبير جمال بخيت.

قصة حياة شفيقة القبطية قدمتها السينما من خلال فيلم يحمل نفس الاسم "شفيقة القبطية" وقامت ببطولته الفنانة هند رستم عام 1963 عن قصة لجليل البنداري وأخرجه حسن الامام وشارك في بطولته حسن يوسف، زيزي البدراوي، فؤاد المهندس، أمينة رزق، حسين رياض، زوزو ماضي، صلاح منصور، فاخر فاخر، جمال إسماعيل.



شفيقة القبطية

شفيقة القبطية واحدة من أشهر راقصات مصر وأكثرهن ثراء، حتى أنها كانت تسقي خيولها شامبانيا، ورقصت أمام الأمراء، بل ذهبت إلى باريس لترقص هناك، واستطاعت شفيقة أن تخلب عقل الجميع، ليتنافس عليها المتنافسون، ويبذلون أغلى ما لديهم للتقرب منها.



شفيقة القبطية (2)

ماتت شفيقة القبطية عام 1926 م، بشارع نخلة مسقط رأسها بشبرا، ولم يمشِ فى جنازتها إلا اثنان، هما زوجها الكمسرى الذى بدأت نجوميتها تلمع بعد زواجها منه مباشرة، والذى كان دائم المطاردة لها بسبب الترف والثروة الهائلة التى تحصلت عليها شفيقة من عملها كراقصة، والآخر عربجى الكارو الذى كان يحميها من زوجها بعد انفصالها عنه.