شكرا لقرائتكم خبر عن دليفرى وسائق أوبر وطباخ.. 6 وظائف لـ"بيج زى" آدم الشرقاوى قبل التمثيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجاح كبير استطاع أن يصنعه لنفسه الفنان آدم الشرقاوى التي اشتهر بشخصية "بيج زى" في مسلسل "لعبة نيوتن" مع النجمة منى زكى والذى عرض في شهر رمضان الماضى، ووضع قدمه في الدراما المصرية رغم نطق اللغة العربية بشكل مختلف بسبب إقامته منذ الصغر في الولايات المتحدة الأمريكية.

يتخيل الكثير أن الفنان آدم الشرقاوى عاش حياة ترفيهية كبيرة بسبب إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية كما أن مشاركته بالتمثيل كانت من خلال مسلسل كبير مثل "لعبة نيوتن" ومشاركتهم لكبار النجوم في مقدمتهم النجمة منى زكى، كما أنا لمسلسل حقق نجاح كبير خلال عرضه في شهر رمضان، ويعتبرونه شخصا محظوظ لهذه الحياة ولهذا النجاح.

ولكن الأمر كله في مقولة لكل "مجتهد نصيب" فالفنان آدم الشرقاوى عمل في عدة وظائف قبل التمثيل وهو ما كشف عنه في لقائه مع الإعلامية فاطمة مصطفى في برنامج "الراديو بيضحك" قائلا: "انا اتبهدلت" هكذا بدأ حديثه بشكل كوميدى وكشف بأنه عمل منذ كان عمره 16 عاما في ماكدونالدز، وعمل بعد ذلك طباخ في مطعم باربكيو، وذهب بعد ذلك الى لوس أنجلوس وعمل في محل باربكيو آخر ولكن مديرا للمكان وقتها، كما أنه عمل سائف أوبرا وعمل أيضا دليفرى، وأخيرا عمل مدرب شخصى في الجيم، حتى وصل للتمثيل.

مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة كل من: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.