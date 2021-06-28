شكرا لقرائتكم خبر عن نوال الزغبي تدعم شيرين عبد الوهاب: الفن الأصيل والقلب الأبيض والله دائما معك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة كبيرة من الدعم تلقتها النجمة شيرين عبد الوهاب ، بعد أن شهدت الساعات الماضية واقعة تسريب صوتي منسوب إلى حسين حبيب، والد حسام حبيب، وورد فيه تخطيطه لتزويج نجله حسام من أخرى، وذلك من أجل الإنجاب، وحديثه عن أن والدة حسام حبيب لا تحب زوجته النجمة شيرين عبد الوهاب وتعتبرها من طبقة مختلفة وتتعامل معها بأسلوب مختلف.

وتتوالى رسائل الدعم على النجمة شيرين عبد الوهاب، من محبيها الذين حرصوا على الوقوف بجانب شيرين بعد أزمتها الأخيرة، وتصدر هاشتاج "كلنا شيرين" ترند "تويتر" في مصر، بعد ساعات من انتشار التسريب الصوتي المسجل على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، ولقى الهاشتاج تفاعلا كبيرا من محبي شيرين.



نوال الزغبي على تويتر

ودخل نجوم الفن على خط الدعم لشيرين عبد الوهاب، حيث وجهت النجمة اللبنانية نوال الزغبى، رسالة دعم إلى الفنانة شيرين عبد الوهاب بعد تسريب صوتي المنسوب إلى والد زوجها حسام حبيب، وقالت على حسابها الشخصي بموقع "تويتر": "كلنا شيرين عبدالوهاب الفن الاصيل والقلب الابيض بتبقي الحياة الحلوة منحبك كتير والله دائما معك".

والد حسام حبيب ينفى تسريبات شيرين عبد الوهاب

وفى وقت سابق، رد السيد حسين حبيب، والد الفنان حسام حبيب زوج الفنانة شيرين عبد الوهاب، على التسريبات التي نشرتها إحدى المجلات اللبنانية، وتظهره وهو يتحدث عن حياة نجله الشخصية، حيث قال لـ"الخليج 365": "دي مجلة صفرا بتقوم على الفضائح، وده كلام مفبرك وباين من طريقة الأسئلة والردود، ولو ليهم فرع في القاهرة هقاضيهم".