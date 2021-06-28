شكرا لقرائتكم خبر عن دلال عبد العزيز مازالت فى المستشفي.. وإيمي ودنيا سمير غانم: برجاء الدعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل تتحسن حالة الفنانة دلال عبد العزيز أم أنها مازالت تعاني؟، يبدو أن حالة الفنانة مازلت غير مستقرة، فيوم تلو الآخرى تنشرا إيمي ودنيا سمير غانم، لكثير من الأدعية لوالدتهم، حيث نشرت دنيا منذ قليل علي حسابها الخاص على اكونت الانستجرام " اللهم إني أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفي دلال عبد العزيز وتمدها بالصحة والعافية".



ايمي سمير غانم



دنيا سمير غانم

أما إيمي فنشرت دعاء "اللهم يامبرئ أيوب من السقم اشف أمي من الداء واكشف لها الدواء.. اجعل جسدا صابرا على البلاء، اللهم أنت أعلم بحالها مني ومن كل الأطباء، لجأت إليك يامجيب الدعاء، ربي احفظها لي واجعلها قرة عيني وأرزقني برها.. اللهمّ ألبسها ثوب الصحّة والعافية عاجلاً غير آجلً يا أرحم الراحمين، اللهمّ اشفها، اللهمّ اشفها، اللهمّ اشفها…اللهمّ آمين".

وكانت قد نشرت النجمة إيمي سمير غانم، صورة لوالدتها من دولاب الذكريات في فترة شبابها، وكتبت "أرجو الدعاء لأمي تعبانة يا رب"، وسرعان ما استقبل البوست عدد كبير من التعليقات التي تدعو للنجمة الكبير دلال عبد العزيز من النجوم والمشاهير وجمهورها من جميع أنحاء الوطن العربى.

وعلى جانب آخر، قالت النجمة إلهام شاهين لـ"الخليج 365" على هامش ندوة تكريمها من مهرجان أسوان السينمائي الدولي، إنها كانت برفقة الفنانة دلال عبد العزيز منذ 3 أيام كاشفة عن أنها انتقلت من غرفة عناية مركزة خاصة بمرضى كورونا إلى أخرى بعد شفائها من الفيروس وسلبية مسحتها والحمد لله بخير وربنا يتم شفاؤها على خير .