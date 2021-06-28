شكرا لقرائتكم خبر عن روبي تضع اللمسات الأخيرة على أغانى ألبومها بعد الانتهاء من تسجيلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضع النجمة روبى اللسمات الأخيرة على أغاني ألبومها الجديد وذلك بعدما انتهت مؤخرًا من تسجيل أغنيتين جديدتين، واحدة تحمل اسم "سهوة" من كمات بلال سرور وتوزيع أحمد عادل باسم، ويأتى ذلك بعد طرحها أول أغنيتين من الألبوم وهما "حتة تانية" و"قلبي بلاستيك"، وتحقيق نسب مشاهدة عبر يوتيوب.

من ناحية أخرى تواصل روبي تصوير مشاهدها الأخيرة من مسلسل "شقة 6"، للمخرج محمود كامل، ومقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية، ويبدأ مخرج العمل فى مونتاج ومكساج الحلقات خلال الفترة الحالية استعداداً للعرض.

وتدور أحداث المسلسل حول شقة رقم 6 داخل إحدى العمارات التى تعيش فيها روبي مع جيرانها، ويفاجأ جميع سكان العمارة بأجواء مرعبة تحدث داخل هذه الشقة، لتبدأ المفاجآت والأحداث المثيرة والمشوقة التى يعيشها الجيران.

ويشارك فى بطولة مسلسل "شقة 6" بجانب روبى، كل من أحمد حاتم، هانى عادل، بالاشتراك مع الفنان الكبير صلاح عبد الله، محمود البزاوى، رحاب الجمل، الفنانة السعودية هيا فياض، حمزة العيلى وملك قورة، السيناريو والحوار رفيق القاضى، سعاد القاضى، محمود وحيد، نبيل شعيب، إخراج محمود كامل.