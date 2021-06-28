بالصور.. حضور جماهيري كبير ضمن فعاليات مهرجان أسوان لأفلام المرأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

شهدت فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان أسوان السينمائي الدولي لأفلام المرأة حشد جماهيري كبير.

وحرص عدد كبير من نساء أسوان على حضور الفعاليات وندوات منتدى نوت، والعروض الخاصة للأفلام، كما شهد حفل الافتتاح حضور كبير من أهالي أسوان.

وكانت إدارة مهرجان أسوان قد قررت إهداء الدورة الخامسة لاسم المخرجة التونسية مفيدة التلاتلي والكاتبة الكبيرة كوثر هيكل، تقديرا لما قدمتاه طوال رحلتهما من عطاء وإبداع فني مميز.

ويعقد مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة بدعم من وزارتي الثقافة والسياحة والاتحاد الأوروبي واتحاد المراكز الثقافية الأوروبية وبرعاية المجلس القومي للمرأة ومحافظة أسوان ونقابة السينمائيين ومؤسسة أكت.