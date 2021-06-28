إيمي سمير غانم تدعو لوالدتها بالشفاء العاجل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

دعت الفنانة إيمي سمير غانم لوالدتها الفنانة دلال عبدالعزيز بالشفاء العاجل بعد تدهور حالتها الصحية مؤخرًا.

ونشرت إيمي منشورًا، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، قالت فيه : "دلال عبد العزيز، اللهم أني أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفي دلال عبد العزيز وتمدها بالصحة والعافية، اللهم يا مفرج الكرب يا مجيب دعوة المضطرين، اللهم أشفي دلال عبد العزيز شفاءً لا يغادر سقما عوضها خيرًا عن كل دقيقة ذاقت فيها الوجع، اللهم أشفها يارب اللهم أشفها يارب اللهم أشفها يارب، إنك على كل شئ قدير".

ورحل الفنان سمير غانم عن عالمنا يوم الخميس 20 مايو الماضي، وشيعت جنازته من مسجد المشير بالتجمع الخامس إلى مثواه الأخير، وتم دفنه بمقابر الأسرة بمدينة نصر، واقتصر العزاء على المقابر.

كان الإعلامي رامي رضوان زوج الفنانة دنيا سمير غانم، قد كشف أن نتيجة مسحة كورونا الأخيرة للفنانة دلال عبدالعزيز سلبية، إلا أنها ما زالت في المستشفى.