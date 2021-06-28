بعد منع "الموسيقيين" التعامل معهم| حمو بيكا يستعد لطرح أغنية بمشاركة نور التوت.. هل أعلن التحدي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أعلنت نقابة المهن الموسيقية أمس الأحد، منع التعامل مع خمس من مؤدين أغاني المهرجانات جاء في مقدمتهم حمو بيكا، وضمت القائمة "نور التوت"، و"مسلم"، و"عنبة"، و"أحمد موزة"، هل أوقف القرار نشاطهم؟

حمو بيكا بعد ساعات من القرار كشف عبر صفحته في موقع فيسبوك، عن إستعداده لطرح مهرجان جديد بعنوان "رجعنا نشوط"، ويقدمه بمشاركة "نور التوت" ، والصادر أيضا قرار بمنع التعامل معه.

وكتب بيكا عبر صفحته في موقع فيسبوك: "انتظروا بكرة مهرجان رجعنا نشوط، حمو بيكا ونور التوت، على قناة حمو بيكا لايف الساعة 6".

مصدر مقرب من "حمو بيكا" في تصريح خاص لموقع "الخليج 365"، قال : " طرح الأغنية لا علاقة له بالقرار، والموعد كان محدد من فترة".

وكانت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة النقيب هاني شاكر، قد أصدرت أمس الأحد، قرارا بمنع التعامل مع عدد من مطربي المهرجانات أبرزهم حمو بيكا وعنبة.

وجاء نص البيان الذي صدر كالتالي: "قررت نقابة المهن الموسيقية منع التعامل مع كل من: حمو بيكا، نور التوت، مسلم، عنبة، وأحمد موزة.. ويمنع كل من ليس عضوا بالنقابة وغير مصرح له بالعمل لحين تصحيح أوضاعهم بالنقابة واجتياز الاختبارات".