خاص| بعد نقله للمستشفى.. تطورات الحالة الصحية للشاعر أمل الطائر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

طالبت زوجة الشاعر الغنائي أمل الطائر بالدعاء له لتجاوز أزمته الصحية، موضحة أنه مازال تحت الملاحظة المشددة في الرعاية المركزة بمستشفى المنيل التي نقل إليها أمس الأحد.

زوجة الشاعر الكبير في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قالت: "الشاعر أمل الطائر حالته الصحية حرجة جدا، ويخضع للعلاج تحت الملاحظة المشددة في الرعاية المركزة، وهو حاليا في حالة غيبوبة"

الشاعر الغنائي أمل الطائر نقل أمس الأحد، إلى مستشفى المنيل التخصصي، ووصفت زوجته حالته الصحية بالحرجة جدا.

وأعلنت زوجة الشاعر الكبير عبر صفحته في موقع فيسبوك، عن نقله إلى المستشفى، وكتبت : "يتم الآن نقل الشاعر أمل الطائر إلى مستشفى المنيل التخصصى في حالة حرجة جدا، أرجو الدعاء له".

الشاعر أمل الطائر كان قد تم نقله في شهر مايو الماضي إلى إحدى مستشفيات المعادي، وخضع لجراحة في القدم، إثر معاناته من القدم السكري.

وعانى الشاعر الكبير على مدار العام الماضي من عدة أزمات صحية إثر أصابته بالقدم السكري، أذ تم تركيب قسطرة وبالون تسليك شرايين القدم في مارس الماضي، وأصيب قبل ذلك جلطات بالمخ، وسيولة الدم، وخضع لعملية جراحية.

الشاعر أمل الطائر يعد من رواد كتابة الأغنية الشعبية، كتب ما يزيد عن الـ 700 أغنية، وكتبت أغانيه شهادات الميلاد الفني لنخبة من نجوم الأغاني الشعبية، ومنهم حكيم الذي غنى من كلماته ،نار، نظرة، بيني وبينك، أفرض، السلاموا عليكوا، الحق عليه، أبوسه، وغيرها.

وغنى من كلمات الطائر كل من محرم فؤاد، هاني شاكر، انغام، هيفاء وهبي، عبد الباسط حمودة، حسن الأسمر، حمادة هلال، محمد هنيدي، سامو زين، طارق الشيخ وآخرون.