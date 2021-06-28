نوال الزغبي تدعم شيرين عبدالوهاب: بنحبك ودائمًا معك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهت المطربة اللبنانية نوال الزغبي رسالة دعم إلى الفنانة شيرين عبدالوهاب بعد أزمتها الأخيرة مع زوجها المطرب حسام حبيب.

وكتبت نوال عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: "كلنا شيرين عبدالوهاب الفن الأصيل والقلب الأبيض بالحياة الحلوة بنحبك كتير، والله دائمًا معك".

وأكد حسين حبيب، والد الفنان حسام حبيب، وحما الفنانة شيرين عبدالوهاب، عدم صحة التسجيل المنسوب له، والذي نشره أحد المواقع الإخبارية العربية، وتداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، على نطاق واسع.

وجاء في التسجيل الصوتي الذي وصفه الموقع العربي بأنه مُسرب، ونسبه لحسين حبيب، أن هناك خطة لزواج حسام من أخرى، سعيًا لتحقيق حلمه بالإنجاب، وتصريحات أخرى متعلقة باختلاف البيئة الاجتماعية التي جاءت منها شيرين عن تلك التي ينتمي إليها حسام، وهو ما تسبب في وجود خلافات مع والدة حسام، حسب التسجيل الصوتي، الذي نفى صحته حسين حبيب.