زواج شيرين عبدالوهاب مهدد بسبب تسجيل صوتي “فاضح” لوالد زوجها

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 28 يونيو 2021 01:10 مساءً - منذ 56 دقيقة

آخر تحديث: 28 - يونيو - 2021 1:15 مساءً

ضج التسريب الصوتي المنسوب لوالد الفنان حسام حبيب زوج النجمة المصرية شيرين عبدالوهاب، على مواقع التواصل الاجتماعي أمس، بعد أن نشرته مجلة الجرس، والذي يمثل فضيحة لوالد حسام حبيب بسبب تصريحاته المفاجئة والتي قد تهدد استمرارية زواج ابنه من عبدالوهاب.

وأكدت الإعلامية اللبنانية، نضال الأحمدية، رئيسة تحرير مجلة الجرس في تصريحات لصحيفة “الوطن” المصرية أن التسريب الصوتي حقيقي، ويخص حسين والد حسام حبيب، وأن محرري مجلتها تمكنوا من استدراجه للحديث بطرقهم الخاصة لكي يحصلوا عليه بشكل سري.

وشددت على أنه يحق لها ما فعلته بالحصول على التسريب دون علم والد حسام حبيب لأنها “تخترق شخصا ظالما”، بحسب تعبيرها.

كما أوضحت أن العمل الاستقصائي لمحرري مجلتها “الجرس” من أجل الحصول على أدلة مادية تدين والد حسام حبيب استغرق 6 أشهر من العمل الاستقصائي.

وأكدت نضال الأحمدية أن حسين حبيب يستحق ما حدث له بعد نشر التسجيلات، وأردفت معلقة: “لقد اعترف بكل شيء، وكشفنا وجهه الحقيقي، وطالما أنه ينفي أن هذا هو صوته في التسريب فبإمكانه التقدم بشكوى للمحكمة، خاصة وأننا أصبحنا في زمن بصمة الصوت”.

وجاء في التسريب الصوتي، المنسوب لوالد الفنان حسام حبيب، حديث للأخير يكشف فيه خطة نجله للزواج سرا على شيرين عبد الوهاب، من أجل إنجاب أطفال، ويعترف بأنه يتحكم في جميع الحسابات المالية لها ويأخذ أموالا من حساباتها دون الرجوع لها، وأنها شخصية تطلب الطلاق باستمرار، على حد زعم التسريب.

وخرج حسين حبيب عن صمته. وقال، في تصريحات نقلتها بوابة أخبار اليوم”، إن “ما أثير هو كذب وافتراء”، متابعا: “الناس خرابة بيوت ده مش صوتي”.