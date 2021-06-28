نجم سوري يصف محمد رمضان بـ”المستفز”.. وهكذا رد عليه

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 28 يونيو 2021 01:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 28 - يونيو - 2021 1:02 مساءً

يعتبر الفنان المصري محمد رمضان من أكثر النجوم المثيرين للجدل في العالم العربي، إذ لا يكاد يمر يوما بدون أن تعرج الصحافة العربية إلى تصرف أو صورة أو فيديو لرمضان لتعلق عليه، سلبا كان أو إيجابا.

وفي هذا السياق، وصف الفنان السوري، فراس إبراهيم، نظيره المصري محمد رمضان، بـ”المستفز”، كاشفا رأيه في الأفعال التي يقوم به.

وقال فراس، خلال لقاء إذاعي، إن “محمد رمضان موهوب جدا، ويحب تحدي كل ما هو عكس الاتجاه، وفي سوريا العقلية مختلفة ولا يجرؤ أحد على أن يفعل مثله حتى الصور التي ينشرها ويظهر فيها عاري الصدر”، مشددا على أنه لا يمكنه القيام بذلك، قائلا: “أنا ما فيني أشلح وأظهر هيك، أقسم بالله ما بطلع من بيتي لمدة شهر”.

وأضاف أن “محمد رمضان يعرف أنه يستفز الناس، لكن هذا الاستفزاز يجلب له الإعجاب والأموال، مثلا عندما يقدم أغنية تحقق ملايين المشاهدات”، متابعا “أوقفوه وشتموه، ولكنه لم يهتم بل ونشر صورته وهو يسافر إلى دبي ويجلس في طائرة خاصة”

واختتم كلامه عنه قائلا، “هو حالة خاصة لا يستطيع أحد تقليده لن تجد أحمد السقا أو أحمد عز يقوما بنفس تصرفاته. مستفز لدرجة أن تقوم تعمل لايك لصوره”.

من جانبه، قام محمد رمضان بنشر مقطع فيديو لحديث فراس إبراهيم عنه وعلق عليه ضاحكا.

فراس ابراهيم

وكان محمد رمضان كشف عن سفره إلى دبي قبل أيام، وظهر في طائرته الخاصة وهو يقرأ أحد الموضوعات في مجلة “فوج” العالمية التي أتخذت صورته كغلاف لها، وكتب “في طريقي الى مدينتي دبي”، شاهد.

الجدير بالذكر أن محمد رمضان طرح كليب “ثابت” من إخراج محمد سامي، كما شارك في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل “موسى” مع سمية الخشاب وهبه مجدي ، والمسلسل من تأليف ناصر عبد الرحمن ومن إخراج محمد سلامة.