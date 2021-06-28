شكرا لقرائتكم خبر عن عندما كتب فريد شوقى.. كيف تحول من موظف إلى لص وملاكم وبلطجى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كان وحش الشاشة الفنان الكبير فريد شوقى يعمل فى بداية حياته موظفًا بإحدى المصالح الحكومية وكان حبه للفن بدأ منذ صباه حتى شق طريقه الفنى وترك الوظيفة واحترف الفن.

وفى مقال نادر كتبه ملك الترسو لمجلة الكواكب عام 1954 بعنوان "أنا" سأل الفنان الكبير نفسه: "لماذا تحولت من موظف بإحدى المصالح الحكومية إلى هذا الشرس الذى يظهر لصًا وملاكمًا وبلطجيًا".

وتحدث فريد شوقى عن أسباب اتجاهه فى بداياته لأدوار الشر قائلاً: "كان ينقص السينما هذا اللون وأعداد من يقومون به، وكنت ميالاً للظهور بالسينما، وكان دور الفتى الأول مشغول دائمًا بالمنتجين أنفسهم، فهم ينتجون ويمثلون، ومن غير الممكن أن أزيح المنتج من مكان الفتى الأول لاتربع عليه، فأدمجت نفسى فى هذا اللون الذى لا يشعر فيه الممثل بالراحة لأنه المكروه والملعون دائماً".

وتابع الفنان الكبير: "رأيت أن أدوار الشر تحتاج إلى براعة ودراية كبيرة، لأنه ليس من السهل أن يحول الإنسان طباعه الهادئة إلى شريرة"، مؤكدًا أن الصراع بين شخصيته الطيبة والشخصيات الشريرة التى يؤديها فى السينما صراع مرير أتعبه نفسيًا.

وأشار وحش الشاشة إلى أنه وصل إلى ما تصبو إليه نفسه، حيث صعد سلم الشهرة فى قفزات، ودون أن يدفعه أى شيء سوى مواهبه فى صمت وهدوء، وهو ما جعله سعيداً بما حققه من نجاح.

وبعدها أنتج وحش الشاشة بعض الأفلام وأدى أدوار الفتى الأول، والشخصيات الطيبة التى ان يتمنى أدائها وتنوعت أدواره وأصبح أحد أعمدة الفن وعمالقته، بفضل صبره ودأبه على حلمه.