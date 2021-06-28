"معاركها وعلاقاتها السياسية".. فيلم الشاهدة.. حلم اعتماد خورشيد الذي لم يخرج للنور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

رحلت عن عالمنا المنتجة اعتماد خورشيد أمس الأحد، بمستشفى النزهة الدولي، بعد ساعة واحدة، من نقلها إليها قبل أن تفارق دنيانا بسبب نقص حاد في الأكسجين وفشل في وظائف الرئة، حسب نجلها إيهاب خورشيد

وكانت أكدت اعتماد خورشيد، في تصريحات سابقة قبل رحيلها أنها تستعد لفيلم سينمائي جديد، خلال الفترة المقبلة.

وقالت اعتماد، في تصريحات خاصة سابقة لـ"الخليج 365" إنها واصلت خلال فترة كورونا، العمل على فيلم سينمائي جديد يحمل اسم مبدئي "الشاهدة.. اعتماد خورشيد".

وكشفت أن الفيلم يتواجد حاليا في الرقابة للحصول على تصريح بالموافقة عليه، مؤكدة أنه من تأليفها وسيناريو وحوار سوري، وإنتاج سعودي.

وأضافت، أن الفيلم تدور أحداثه حول أسرار في حياة اعتماد خورشيد ورحلتها مع الحياة والمعارك التي خاضتها، ومواقفها، وعلاقاتها بالسياسة، وتفاصيل عديدة عنها.