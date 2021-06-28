اعتماد خورشيد في حوار سابق:"سعاد حسني تزوجت عبد الحليم وقتلوها لهذا السبب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

رحلت عن عالمنا المنتجة اعتماد خورشيد أمس الأحد، بمستشفى النزهة الدولي، بعد ساعة واحدة، من نقلها إليها قبل أن تفارق دنيانا بسبب نقص حاد في الأكسجين وفشل في وظائف الرئة، حسب نجلها إيهاب خورشيد.



وتحدثت المنتجة الراحلة عن مقتل سعاد حسني، في حوار سابق مع الإعلامي اللبناني نيشان ، وقالت:"سعاد حسني أنا عملتها أربعة أفلام، كانت بنتي وحبيبتي، كان في واحد من أصحابنا رايح يتتعالج في لندن، هي كانت عايزة تتعالج في لندن، وقتها صفوت الشريف كان عايز يجندها وصوروها "غلط"، بعدها سافرت لندن، عشان تتعالج ومرديوش يدوها فلوس".

واستطردت: سعاد حسني كلمتني وقالتلي أنا هكتب مذكراتي عشان مش معايا فلوس، وقولتلها هيقتلوكي لو عملتي كدا، ومسمعتش كلامي"، سعاد كانت متجوزة عبد الحليم حافظ، وعمر خورشيد كمان قتلوه".