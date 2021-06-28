قبل رحيلها.. نجل اعتماد خورشيد: "والدتي أنقذت مصر محدش سأل فيها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

رحلت عن عالمنا المنتجة اعتماد خورشيد أمس الأحد، بمستشفى النزهة الدولي، بعد ساعة واحدة، من نقلها إليها قبل أن تفارق دنيانا بسبب نقص حاد في الأكسجين وفشل في وظائف الرئة، حسب نجلها إيهاب خورشيد

وأكد إيهاب خورشيد، في تصريحات سابقة قبل رحيلها، أن والدته المنتجة السينمائية اعتماد خورشيد، لعبت دورا كبيرا في إنقاذ مصر، مشيرًا إلى أنه يتمنى أن تنال تكريشمًا عن دورها الوطني.

وقال إيهاب، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "محدش سأل في والدتي، وغير معترفين بدورها الوطني، رغم أنها شاهدة على أهم قضايا العصر، وكل اللي شافته في حياتها هجوم وحرب ومشفتش خير خالص".

‎وأضاف: "أتمنى أن تنال تكريما معنويا وليس ماديا من أي جهة فنية رسمية بالدولة، ووالدتي أنقذت مصر من صلاح نصر وعبد الحكيم عامر، لأنهم كانوا عايزين يشيلوا الرئيس جمال عبد الناصر ويقعدوا مكانه، ونبهت عبد الناصر لما يريدون فعله، وكانت الشاهدة الوحيدة في هذا الموضوع، وصفوت الشريف كان سببًا في تشويه صورتها".