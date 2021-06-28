قنابل اعتماد خورشيد: "سعاد حسني اتقتلت والملك فاروق اتقتل.. وصفوت كان هيقتلني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

رحلت عن عالمنا المنتجة اعتماد خورشيد، يوم الأحد، بمستشفى النزهة الدولي، بعد أن دخلتها لمدة ساعة واحدة، قبل أن تفارق دنيانا بسبب نقص حاد في الأكسجين وفشل في وظائف الرئة، حسب نجلها إيهاب خورشيد.

وفي لقاء قديم للراحلة اعتماد خورشيد تحدثت عن مقتل الفنانة الراحلة سعاد حسني والملك فاروق، ومحاولة قتلها أيضا.

وقالت اعتماد خورشيد خلال حوارها ببرنامج "أنا والعسل" مع الإعلامي اللبناني نيشان عام 2012: "الملك فاروق مات مقتولا بالسم، أنا كتبت ذلك، اللي قتله واحد من المخابرات، حطولي السم في الأكل".

أضافت: "سعاد حسني أنا عملتها أربعة أفلام، كانت بنتي وحبيبتي، كان في واحد من أصحابنا رايح يتتعالج في لندن، هي كانت عايزة تتعالج في لندن، وقتها صفوت الشريف كان عايز يجندها وصوروها غلط، بعدها سافرت لندن، عشان تتعالج ومرديوش يدوها فلوس".

تابعت: "سعاد حسني كلمتني وقالتلي أنا هكتب مذكراتي عشان مش معايا فلوس، وقولتلها هيقتلوكي لو عملتي كدا، ومسمعتش كلامي، وسعاد كانت متجوزة عبد الحليم حافظ، وعمر خورشيد كمان قتلوه".

استكملت: "صفوت الشريف في شخصيات كتير جندهم، وسيطر عليهم وشخصيات كبار، منهم حسني مبارك، كان مسيطر عليه.. مبارك كان خايف من صفوت الشريف.. والشريف كان هيقتلني".

اعتماد خورشيد من مواليد 29 أغسطس 1935، أسست شركة إنتاج سينمائي مع صلاح رمسيس ولبنى عبد العزيز شاركت في إنتاج عدد من الأفلام.

واشترت اعتماد خورشيد معمل الفنان أنور وجدي عام 1958 وحولته لـ"معامل اعتماد خورشيد" للطبع والتحميض، والتي شاركت في مونتاج عدد من الأعمال منذ أواخر الخمسينيات وحتى السبعينيات، من أبرزها: "العزاب الثلاثة، المغامرة الكبرى، الحسناء والطلبة"، كما أنتجت أفلاما منها: "أولاد الملجأ"، و"جمعية قتل الزوجات الهزلية".