كتب امير فتحي في الاثنين 28 يونيو 2021 09:57 صباحاً - نشر الممثل السوري عبد المنعم عمايري صورة جديدة في صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، ظهر فيها مع أطول رجل في سوريا، ولاقت الصور إعجاب عدد كبير من متابعيه.
وكان عبد المنعم عمايري قد إنضم مؤخراً لمسلسل الهيبة في الجزء الخامس الذي سيحمل عنوان “الهيبة جبل” من بطولة الممثل تيم حسن الى جانب الممثلة إيميه صياح التي سبق أن أعلنت انضمامها للعمل ويصور حالياً مشاهده.
الجدير ذكره أن مسلسل الهيبة سيكون من كتابة ورشة كتاب وإخراج سامر البرقاوي وانتاج شكرة الصباح.
كانت هذه تفاصيل خبر بصورة.. عبد المنعم عمايري مع أطول رجل بسوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.