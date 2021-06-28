بصورة.. عبد المنعم عمايري مع أطول رجل بسوريا

كتب امير فتحي في الاثنين 28 يونيو 2021 09:57 صباحاً - نشر الممثل السوري ​عبد المنعم عمايري​ صورة جديدة في صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، ظهر فيها مع أطول رجل في سوريا، ولاقت الصور إعجاب عدد كبير من متابعيه.



وكان عبد المنعم عمايري قد إنضم مؤخراً لمسلسل الهيبة في الجزء الخامس الذي سيحمل عنوان “الهيبة جبل” من بطولة الممثل تيم حسن الى جانب الممثلة إيميه صياح التي سبق أن أعلنت انضمامها للعمل ويصور حالياً مشاهده.



الجدير ذكره أن مسلسل الهيبة سيكون من كتابة ورشة كتاب وإخراج سامر البرقاوي وانتاج شكرة الصباح.