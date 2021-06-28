صابر الرباعي يزور مكاتب “روتانا” في دبي.. وسالم الهندي يعلن موعد جديده

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: زار النجم التونسي صابر الرباعي مكاتب شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات في مدينة دبي، واجتمع مع المدير التنفيذي للشركة السيد سالم الهندي.

وبحث الطرفان في المشاريع الفنية الجديدة التي سيصدرها الفنان صابر الرباعي. وشدّد “الرباعي” و”الهندي” على التفاهم والرابط الكبير الذي يجمعهما.

وبعد اللقاء نشر صابر الرباعي صورة تجمعه مع سالم الهندي بمكاتب “روتانا” في دبي وعلّق عليها قائلًا: “تشرفت اليوم بزيارة مكاتب روتانا في دبي و اللقاء بأبو فواز الحبيب سالم الهندي . ربي يديم المحبة”، ليردّ عليه الهندي بالقول: “شرفتنا ونورتنا حبيبنا ومتشوقين للاعمال الجديدة بسبتمبر بإذن الله”.