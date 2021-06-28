"فاست آند فيوريوس 9" يتصدر شباك التذاكر.. إيرادات قياسية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انتزع فيلم "فاست آند فيوريوس 9" (السرعة والغضب 9)، صدارة شباك التذاكر خلال عطلة نهاية الأسبوع في صالات السينما الأمريكية الشمالية.

ويجمع فيلم "فاست آند فيوريوس 9" بين الممثل فين ديزل الذي يؤدي دور عاشق للسيارات الرياضية والسرعة، والممثلة ميشيل رودريجيز التي تتولى دور زوجته.

وحقق فيلم الحركة في عطلة نهاية الأسبوع الأولى بعد بدء عروضه إيرادات قدرها 70 مليون دولار في صالات الولايات المتحدة وكندا بين الجمعة والأحد، وفقاً للأرقام المؤقتة التي أصدرتها شركة "إكزيبيتور ريلايشنز" المتخصصة.

وتُعتبر هذه الإيرادات الأكبر لفيلم في عطلة الأسبوع الأولى بعد طرحه في الصالات منذ بداية جائحة كوفيد-19 في الولايات المتحدة، على ما أفادت وسيلتا الإعلام المتخصصتان "ديدلاين" و"فرايتي".

وتقدّم "فاست آند فيوريوس 9" فيلم الرعب "إيه كوايت بلايس بارت 2" للمخرج جون كراسينسكي والذي يواصل زخمه، إذا حقق إيرادات بقيمة 6,2 ملايين دولار على المستوى الأسبوعي، مما رفع مداخيله التراكمية إلى أكثر من 136 مليوناً في 5 أسابيع.

أما الفيلم الكوميدي "هيتمانز وايف باديجارد" الذي يشكّل هو الآخر تتمة لسلسلة سينمائية، فحل في المرتبة الثالثة مع 4,9 ملايين دولار رغم الانتقادات الحادة التي قوبل بها، مما رفع إيراداته المجمّعة إلى 26 مليوناً في أسبوعين.

وتلاه بفارق بسيط فيلم الأطفال "بيتر رابيت 2: ذي راناواي"، إذ حلّ رابعاً بأقل بقليل من 4,9 ملايين دولار، وبات إجمالي ما حققه في 3 أسابيع من العروض نحو 29 مليون دولار.

وحقق فيلم "كرويلا" الذي تتولى إيما ستون دور البطولة فيه 3,7 ملايين دولار هذا الأسبوع، مما رفع إيراداته الإجمالية إلى 71 مليون دولار في 5 أسابيع، فنال المركز الخامس في الترتيب.