شكرا لقرائتكم خبر عن على الحجار يحيى حفلا غنائيا في الأوبرا يوم 29 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم على الحجار يوم 29 شهر يوليو المقبل حفلا غنائيا على خشبة مسرح النافورة داخل دار الأوبرا المصرية، ومن المقرر أن يقدم لجمهوره عددًا كبيرًا من أغانيه القديمة والحديثة.

وشددت دار الأوبرا المصرية على الالتزام بالإجراءات الاحترازية حفاظًا على الجمهور من التعرض لفيروس كورونا.

وأعلن مؤخرًا المطرب على الحجار، عن سلبية مسحة فيروس كورونا التي أجراها اليوم وزوجته، بعد إصابتهما بالفيروس منذ عدة أيام، حيث نشر صورة تجمعهما عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك، وكتب: "الحمد لله نتيجة التحاليل ظهرت النهاردة سلبية وربنا أنعم علينا بالشفاء أنا وزوجتي هدي، كتر خيركم لاهتمامكم ودعواتكم "

وسرعان ما استقبل الحجار، عشرات التعليقات التي تمنت له دوام الصحة بعد شفائه من الفيروس الذي أصابه وزوجته منذ عدة أيام، وخضع بعدها لعزل صحي حتى سلبية المسحة.

وكان قد أعلن الحجار فى 21 مايو الماضي، عن إصابته وزوجته بفيروس كورونا، حيث نشر صورة تجمعهما عبر حسابه الشخصى بموقع فيس بوك، وكتب "زارنا الضيف الثقيل أنا وزوجتي الحبيبة الحمد لله على كل شيء، دعواتكم بالشفاء".

وكان قد احتفل على الحجار،مؤخرًا بعيد ميلاده الذى وافق 4 إبريل، وسط أجواء عائلية، حيث شارك متابعيه وجمهوره بصور من الاحتفال الذى توسط فيه أولاده في منزله، وكتب قائلاً: "أنا وأولادي في عيد ميلاد عائلي".

وقدم مؤخرًا النجم على الحجار، خلال حفل تكريم كل من الموسيقار محمد علي سليمان والشاعر جمال بخيت الذى أقيم في دار الأوبرا المصرية على خشبة المسرح الكبير، عددا كبيرا من أغانيهما منها: "قلبي ياقلبي يابو الأحلام" و"دعوتي في الفجر يامة" و"خف في المشي" و"أنا كنت عيدك" و"بنت وولد" و"عم بطاطا".

على الحجار واحد من المطربين الذين صنعوا مجدا خاصا من خلال الأغانى الدرامية، في أعمال صنعت تاريخ الدراما المصرية، فقد تعاون الحجار مع عدد من الموسيقيين والشعراء الكبار فقدموا روائع غنائية انتقلت من جيل إلى جيل.