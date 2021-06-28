وفاة الفنانة المصرية اعتماد خورشيد عن عمر ناهز 82 عاما

محمد الفلاح - الإثنين 28 يونيو 2021

توفيت الفنانة والمنتجة المصرية اعتماد خورشيد، الأحد، عن عمر ناهز 82 عاما، حسبما أعلن نجلها إيهاب خورشيد.



ونقلت وسائل إعلام مصرية أن اعتماد خورشيد توفيت متأثرة بإصابتها بالالتهاب الرئوي وليس بفيروس كورونا، مشيرة إلى أنه سيتم دفن الجثمان بمقابر الأسرة بطريق الفيوم.

وصرح إيهاب خورشيد بأن والدته "كانت مريضة منذ فترة طويلة بالتهاب رئوي وتعاني من ضيق تنفس، وكان دائمًا بصحبتها جهاز الأكسجين الخاص بها لتستخدمه عندما ينقص الأكسجين، كما كانت مقيمة بأحد الفنادق القريبة من المطار".

وتابع إيهاب خورشيد: "اشتد مرضها ولم تستطع التنفس بسبب فشل رئوي، فاصطحبناها إلى المستشفى لكنها فارقت الحياة في الطريق".

يذكر أن اعتماد خورشيد فنانة ومنتجة كانت قد أسست شركة إنتاج سينمائي مع صلاح رمسيس ولبنى عبدالعزيز، كما أنها أسست "معامل اعتماد خورشيد" للطبع والتحميض، والتي شاركت في مونتاج عدد من الأعمال منذ أواخر الخمسينيات وحتى السبعينيات، من أبرزها: "العزاب الثلاثة، والمغامرة الكبرى، والحسناء والطلبة"، كما أنتجت أفلاما منها: "أولاد الملجأ"، و"جمعية قتل الزوجات الهزلية".