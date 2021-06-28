أحمد السقا يعاقب نجم مسرح مصر.. ونجوم الفن يضحكون

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عاقب الفنان المصري، أحمد السقا، مواطنه الفنان محمد أنور، نجم “مسرح مصر”، بطريقة كوميدية بعدما أطلق تعليقات ساخرة منه، عندما كان جالساً مع عدد من نجوم الفن أثناء غياب السقا.

ونشر الفنان أحمد الفيشاوي، عبر صفحته الرسمية على موقع “إنستغرام”، مقطع فيديو ظهر خلاله محمد أنور، رافعاً يديه عالياً ووجهه إلى الحائط (سور منزل)، مثلما يحدث مع الأطفال المعاقبين في المدارس.

وتوجه الفيشاوي بهاتفه المحمول إلى محمد أنور، ليسأله عن سبب وقوفه بهذه الطريقة كأنه معاقب، ليرد عليه طالباً العفو من أحمد السقا، قبل أن يدخل الفنان أحمد فهمي، ويشرح سبب وقوفه هكذا.

وقال فهمي، خلال الفيديو، إن محمد أنور أطلق تعليقات ساخرة من أحمد السقا أمامه هو والفنان مصطفى خاطر، في ظل غياب السقا، متابعاً: “أنا وخاطر علشان رجال أبلغنا السقا بما قاله أنور، فقرر معاقبته بهذه الطريقة”، فيما علق الفيشاوي على ما قام به أنور قائلاً: “ليلتك سوداء”.

وظل محمد أنور يستعطف السقا ويطلب منه السماح قائلاً: “أنا آسف يا أستاذ أحمد”، ليعفو عنه السقا في الأخير، قبل أن يذهب إليه أنور ويقبله ويحتضنه، ثم يسجد شكراً لله، وينتهي الموقف بأصوات ضحك نجوم الفن الذين حضروا الموقف، وكان أبرزهم كريم فهمي ومحمد عبدالرحمن وعمر متولي.

وعلق أحمد فيديو على الفيديو الذي نشره، قائلاً: “أنور متذنب.. سامحني يا أنور يا أخي، لكن أنا كان يجب عليّ أن أنشر الفيديو لكل الناس لأنها لها الحق في أن تضحك”.

وتفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع طريقة معاقبة السقا لمحمد أنور، وعبروا عن إعجابهم بخفة ظل نجوم الفن، فيما وجه آخرون نصيحة لـ”أنور” بعدم المزاح مع السقا.